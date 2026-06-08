Strage di Amendolara Falcomatà alla maggioranza | Avete le mani sporche di sangue

Durante una seduta del Consiglio regionale, il consigliere del Partito Democratico ha accusato la maggioranza di essere rimasta inattiva di fronte alla tragedia di Amendolara, in cui sono morti quattro persone. Ha affermato che le misure e le leggi esistevano, ma non sono state applicate. Falcomatà ha detto che le mani della maggioranza sono “sporche di sangue”.

"Le misure esistevano, le leggi esistevano. Eppure siete rimasti fermi, siete rimasti inerti". È un atto d'accusa preciso quello rivolto in Consiglio regionale dal consigliere del Partito Democratico Giuseppe Falcomatà, intervenuto sulla tragedia di Amendolara, dove hanno perso la vita quattro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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