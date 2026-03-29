Papa Leone XIV condanna i leader mondiali con le mani sporche di sangue e c’è chi pensa a Trump

Durante la celebrazione della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro, il Papa ha condannato i leader mondiali, accusandoli di avere “le mani sporche di sangue”. Le sue parole sono state rivolte a coloro che occupano posizioni di potere e sono coinvolti in conflitti e violenze. L’evento si è svolto senza la presenza di altre figure pubbliche e si è concentrato sulla richiesta di un impegno per la pace.

Durante la messa della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace. Il pontefice ha affermato che Dio ignorerà le dei leader che vogliono la guerra e che hanno “le mani sporche di sangue”, in un’apparente critica all’amministrazione Trump e agli altri Paesi coinvolti nel conflitto mediorientale. L’appello alla pace di Papa Leone XIV. Il Vescovo di Roma ha definito atroce il conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti. «Questo è il nostro Dio: Gesù, re della pace, che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra», ha detto ai fedeli radunati in Vaticano. «Egli non ascolta le preghiere di coloro che fanno la guerra, ma le respinge». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Papa Leone XIV condanna i leader mondiali con «le mani sporche di sangue» (e c’è chi pensa a Trump) Articoli correlati I "No Kings" contro il miliardario Peter Thiel a Roma: "Oligarca con le mani sporche di sangue"C'è un miliardario tedesco naturalizzato statunitense, vicinissimo a Trump, che in questi giorni è a Roma per parlare di Anticristo. “Mandato via da Roma”. Papa Leone XIV, le decisione drastica sul braccio destro di papa FrancescoUna nuova decisione del Vaticano segna un passaggio importante negli equilibri della Curia romana. Altri aggiornamenti su Papa Leone Temi più discussi: Il Papa: le guerre frutto di idolatria. Quanti calcoli fatti per uccidere innocenti!; Leone XIV a Montecarlo dice che le ricchezze vanno redistribuite e poi condanna l'ostentazione della forza; Papa Leone XIV contro i bombardamenti aerei e l’ecatombe in Nigeria; Il Papa promette misericordia ai pedofili - Appunti. Papa Leone XIV condanna i leader mondiali con «le mani sporche di sangue» (e c’è chi pensa a Trump)Durante la messa della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro, Papa Leone XIV ... msn.com Nuovo appello di Leone XIV a cessare le ostilità. Il Papa nato in USA sta coraggiosamente condannando le politiche aggressive e criminali della Casa Bianca (S.C.)L’appello di Papa Leone XIV arriva in una sera carica di tensione internazionale, e suona come una voce controcorrente in un mondo che sembra aver smarrito il linguaggio della diplomazia. Stop alla g ... farodiroma.it Papa Leone XIV ha chiesto, alla Messa per la Domenica delle Palme, l'intercessione della Beata Vergine Maria per chiedere la fine delle guerre, con una potente preghiera del Vescovo Tonino Bello: «Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la certezza c x.com Roma : Domenica delle Palme con Papa Leone XIV “Guardiamo a Gesù, Re della pace: non si è difeso, non ha combattuto nessuna guerra, ma ha manifestato il volto mite di Dio.” Oggi, nella celebrazione della Domenica delle Palme a San Pietro, abbiam - facebook.com facebook