Durante la prima del suo nuovo film, l’attrice è arrivata indossando scarpe che presentavano macchie di sangue. La scelta dell’outfit ha attirato l’attenzione dei presenti, creando subito un’eco sui social e tra i media. Le immagini mostrano chiaramente le calzature sporche, suscitando molte discussioni tra gli spettatori e gli appassionati di cinema. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo a questa scelta stilistica.

Per la première della sua ultima fatica cinematografica l'attrice esibisce una mise capace di evocare la cruenta trama del film: un abito nero midi di pelle e décolleté insanguinate +++dropcap Il method dressing è ormai una consuetudine per attori e attrici quando si tratta di promuovere un film. Zendaya o Margot Robbie - per citarne alcune - sono tra le celeb che più hanno fatto scuola durante i tour internazionali, e adesso anche Barbie Ferreira segue il loro esempio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Barbie Ferreira, alla prima del film arriva con le scarpe sporche… di sangue

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