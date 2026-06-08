Strada provinciale 39 tratto delimitato

I vigili del Fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 39 a Larderia, dove hanno delimitato un tratto a causa di un cedimento del costone roccioso. La carreggiata è stata chiusa in corrispondenza del punto interessato. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche le forze dell’ordine per gestire la viabilità. La zona rimane sotto osservazione per eventuali ulteriori rischi. Non sono stati segnalati altri danni o incidenti.

I vigili del Fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale 39 a Larderia per delimitare il tratto interessato dal cedimento di parti del costone rccioso. Sul caso è intervenuto più volte il consigliere Crottogini. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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10 Gennaio 2026 - Strada Provinciale 122 - tratto Favoscuro / Polverello

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