Un nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo la provinciale tra Vigonovo e Padova

Da veneziatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Città metropolitana di Venezia ha avviato la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo la strada provinciale tra Vigonovo e Padova. Il percorso si estende tra via Galilei, a Tombelle, e il centro abitato di Vigonovo, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti di pedoni e ciclisti lungo questa arteria. L’intervento riguarda un tratto specifico della Sp17, nota anche come via Padova, e mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area.

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La Città metropolitana di Venezia realizzerà un nuovo percorso ciclopedonale lungo la Sp17 (via Padova) nel tratto compreso tra via Galilei, a Tombelle, e il centro abitato di Vigonovo: un'opera pensata per rendere più agevoli e sicuri gli spostamenti di pedoni e biciclette lungo uno degli assi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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