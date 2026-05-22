Un nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo la provinciale tra Vigonovo e Padova
La Città metropolitana di Venezia ha avviato la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo la strada provinciale tra Vigonovo e Padova. Il percorso si estende tra via Galilei, a Tombelle, e il centro abitato di Vigonovo, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti di pedoni e ciclisti lungo questa arteria. L’intervento riguarda un tratto specifico della Sp17, nota anche come via Padova, e mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area.
La Città metropolitana di Venezia realizzerà un nuovo percorso ciclopedonale lungo la Sp17 (via Padova) nel tratto compreso tra via Galilei, a Tombelle, e il centro abitato di Vigonovo: un'opera pensata per rendere più agevoli e sicuri gli spostamenti di pedoni e biciclette lungo uno degli assi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Lecco - Inaugurata la pista ciclabile tra Civate e Suello
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