Un nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo la provinciale tra Vigonovo e Padova

La Città metropolitana di Venezia ha avviato la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale lungo la strada provinciale tra Vigonovo e Padova. Il percorso si estende tra via Galilei, a Tombelle, e il centro abitato di Vigonovo, con l’obiettivo di facilitare gli spostamenti di pedoni e ciclisti lungo questa arteria. L’intervento riguarda un tratto specifico della Sp17, nota anche come via Padova, e mira a migliorare la sicurezza e la fruibilità dell’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui