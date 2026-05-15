Serramazzoni chiude un tratto della provinciale 21 per la realizzazione di un contromuro

Da mercoledì 20 maggio, un tratto della strada provinciale 21 in località San Dalmazio “Casa Taiate” nel comune di Serramazzoni sarà chiuso al traffico fino a venerdì 12 giugno, per consentire la realizzazione di un contromuro. La chiusura interesserà tutta la carreggiata e riguarda un tratto specifico della provinciale, che sarà interdetto alla circolazione durante il periodo dei lavori. La strada sarà riaperta al termine delle operazioni, previsto per il 12 giugno.

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