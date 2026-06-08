Esiste ancora, evviva, la possibilità di leggere storie per ragazzi e ragazze senza incorrere nell’ennesimo volume pedagogico ed edificante in cui il piacere della lingua e delle storie è anestetizzato dal politicamente corretto. Max Gidwitz – pluripremiato autore statunitense – lo dimostra ancora una volta lungo tutte le 467 pagine del suo Max nella casa delle spie: un libro di emozioni e avventura, di crescita e viaggio (ovviamente, i viaggi trasformano sempre), di separazioni e lontananze (anch’esse inevitabili in un percorso di crescita). Nell’edizione americana il romanzo è diviso in due volumi che l’editore italiano – Giuntina – ha invece proposto in un’unica pubblicazione. IL MOMENTO È QUELLO del secondo conflitto mondiale, della guerra, delle persecuzioni e dello sterminio degli ebrei d’Europa e del ruolo tutt’altro che limpido dell’Impero britannico. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Storie per ragazzi di crescita e viaggio da Adam Gidwitz

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Écosse en train : Loch Ness, Highlands - Des Trains Pas Comme Les Autres - SBS

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