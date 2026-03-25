A partire da sabato 28 marzo 2026, riprendono gli incontri di “Storie da Museo”, un ciclo di appuntamenti rivolti alle persone con Alzheimer o decadimento cognitivo e a chi si prende cura di loro. L’iniziativa si svolge ad Arezzo e si propone di coinvolgere i partecipanti attraverso attività legate all’arte e alla memoria, offrendo uno spazio di confronto e supporto.

Arezzo, 25 marzo 2026 – A partire da sabato 28 marzo 2026 tornano gli incontri di “Storie da Museo”, il ciclo di appuntamenti dedicato alle persone con Alzheimer o decadimento cognitivo e a chi si prende cura di loro. Il progetto è promosso dal Comune di San Giovanni Valdarno e Fondazione MUS.E, in collaborazione con Musei Toscani per l’Alzheimer, con l’obiettivo di rendere i musei sempre più accessibili, accoglienti e inclusivi. Il Museo delle Terre Nuove e Casa Masaccio Centro per l’Arte Contemporanea ospitano un ciclo in quattro incontri in cui arte, storia e cultura diventano strumenti di benessere, relazione e condivisione. L’arte, con la sua capacità di evocare immagini ed emozioni, può stimolare ricordi e favorire momenti di serenità e partecipazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storie da Museo. Un viaggio nell’arte e nella memoria

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