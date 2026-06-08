Da ascoltare in viaggio in spiaggia o sotto l’ombrellone | 10 titoli per scoprire le storie di successo i protagonisti e i segreti del fashion system

Da amica.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, è possibile ascoltare dieci titoli dedicati alla moda, ideali da ascoltare in viaggio, in spiaggia o sotto l’ombrellone. I testi raccontano le storie di successo, i protagonisti e i segreti dell’industria del fashion. Si tratta di approfondimenti che esplorano le tendenze, le sfilate, le vicende delle maison e le icone di stile, offrendo uno sguardo ai retroscena del settore.

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La moda non si indossa soltanto: la si ascolta. Soprattutto d’estate, sfruttando spostamenti in bicicletta, ore sotto l’ombrellone o lunghi voli aerei per restare aggiornati su tendenze, sfilate, storie di maison, icone di stile e retroscena dell’industria. In italiano o in inglese, più pop o più culturali: bastano un paio di cuffie per entrare nei backstage, nei guardaroba celebri, nelle conversazioni tra editor, designer e insider. Ecco 10 podcast da salvare e scaricare prima di partire se si è appassionati di moda, per arrivare a settembre con qualche storia in più da raccontare e molti nuovi spunti da indossare. The Cutting Room Floor. Considerato da molti uno dei podcast fashion più incisivi degli ultimi anni, The Cutting Room Floor è condotto da Recho Omondi, designer e podcaster americana. 🔗 Leggi su Amica.it

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