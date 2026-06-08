Storie di schiavitù tra i braccianti delle campagne lucane

Migliaia di migranti nelle campagne lucane sono impiegati come braccianti in condizioni di sfruttamento. Vivono in masserie fatiscenti e lavorano fino a 12 ore al giorno con paghe basse. La situazione riguarda principalmente lavoratori stranieri impiegati nel settore agricolo, spesso privi di adeguate tutele. Le autorità stanno indagando su possibili violazioni delle normative sul lavoro e sulla tutela dei migranti.

Migliaia di migranti vivono in masserie fatiscenti e lavorano 12 ore al giorno per pochi soldi, minacciati dai caporali come i quattro bruciati vivi in un minivan In poco più di una quarantina di chilometri tra Metaponto e Nova Siri, nelle campagne della costa ionica della Basilicata, e nella vicina Val d’Agri, lavorano circa 20mila braccianti nella raccolta di fragole, albicocche, pesche e ortaggi vari. Sono quasi tutti migranti, arrivati in Italia via mare dall’Africa, a piedi attraverso la cosiddetta rotta balcanica o in aereo con il decreto flussi, la norma con cui ogni anno il governo stabilisce quanti stranieri extracomunitari possono entrare regolarmente in Italia per lavorare (molto esposta a illeciti e truffe). 🔗 Leggi su Ilpost.it

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