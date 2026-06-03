Oltre i confini di Amendolara la realtà intorno ai braccianti delle campagne calabresi
L’unico sopravvissuto alla strage di Amendolara ha raccontato di aver visto i suoi compagni cadere sotto i colpi durante il raid. L’incidente è avvenuto in un campo agricolo della Calabria, coinvolgendo diverse persone. La vittima ha riferito di aver assistito alla sparatoria senza poter intervenire. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Nessuna informazione è stata resa nota sui sospetti o sui responsabili.
Una “guerra tra poveri” dove non ci sono vincitori, non ci sono vinti, ma solo un sistema oppressivo per troppo tempo ignorato. È questa la cruda realtà in cui si inseriscelastrage dei cinque braccianti stranieriintrappolati in un minivan lungo la Statale Jonica, che racconta qualcosa di più profondo e inquietante.Porta allo scoperto l’esistenza di un sistema di sfruttamento che prospera nelle campagne del Sud, capace di unire criminalità organizzata, caporalato etnico e lavoro schiavistico. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno sconvolto l’Italia. Le fiamme avvolgono il veicolo fermo in un distributore di carburante ad Amendolara. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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