Oltre i confini di Amendolara la realtà intorno ai braccianti delle campagne calabresi

Notizia in breve

L’unico sopravvissuto alla strage di Amendolara ha raccontato di aver visto i suoi compagni cadere sotto i colpi durante il raid. L’incidente è avvenuto in un campo agricolo della Calabria, coinvolgendo diverse persone. La vittima ha riferito di aver assistito alla sparatoria senza poter intervenire. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Nessuna informazione è stata resa nota sui sospetti o sui responsabili.