Stop ai viaggi e impossibilità di identificarsi carta d' identità cartacea non più valida dal 3 agosto | come fare
Dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee non saranno più valide, anche se ancora in scadenza. Questa data segna la fine dell’utilizzo di questo formato, rendendo impossibili i viaggi e l’identificazione con documenti cartacei. Le nuove carte d'identità elettroniche sostituiranno quelle in formato cartaceo, che non potranno più essere usate per viaggiare o per l’identificazione ufficiale.
A partire dal 3 agosto 2026, tutte le carte d'identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Lo stabilisce il Regolamento Ue 20191157, recepito in Italia con le circolari del ministero dell'Interno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
La carta d'identità cartacea non sarà più valida dal 3 agostoDal 3 agosto 2026, le carte di identità in formato cartaceo non saranno più valide.
Carta d'identità cartacea: dal 3 agosto 2026 non sarà più validaDal 3 agosto 2026, le carte d'identità in formato cartaceo non saranno più valide, anche se ancora in corso di validità.
Temi più discussi: Regno Unito valuta lista nera aerea per passeggeri molesti; Viaggi, cosa odiano gli italiani (e cosa no) dei voli aerei; Urologia, stop ai viaggi della speranza; Cuba: stop ai pagamenti Visa e Mastercard a causa delle sanzioni Usa.
La Calabria diventa fanalino di coda sulla sicurezza nei trasporti: stop ai viaggi gratis per le Forze dell'Ordine sui mezzi pubblici regionali! Dal 1° giugno sospese le agevolazioni tariffarie per mancanza di fondi. Il SILP CGIL di Cosenza lancia un appello urg facebook
#energiainviaggio - Results on X | Live Posts & Updates x.com
6 settimane 7 paesi - Itinerario in Europa (la pianificazione è stata molto più stressante di quanto pensassi, per favore aiutatemi!!) reddit
Urologia in Campania: stop ai 'viaggi della speranza' grazie all'eccellenza localeLa Campania si afferma come polo d'eccellenza nel trattamento delle patologie urologiche, offrendo cure all'avanguardia che eliminano la necessità dei cosiddetti viaggi della speranza verso il Nord ... it.blastingnews.com
Trump, stop totale ai viaggi negli Stati Uniti da 12 Paesi. Le nazioni coinvolte, i precedenti e gli esclusiIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso per una nuova stretta all'immigrazione nel Paese, bloccando l'entrata alle persone provenienti da dodici nazioni diverse: Afghanistan, Myanmar, ... ilmessaggero.it