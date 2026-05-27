Confagricoltura soddisfatta per il credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti e gasolio

Gli agricoltori italiani potranno usufruire di un credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti e gasolio. La misura è stata approvata per sostenere il settore agricolo, che negli ultimi mesi ha affrontato aumenti dei costi legati alle restrizioni sullo stretto di Hormuz. La possibilità di beneficiare di questo incentivo mira a compensare parte delle spese cresciute in conseguenza di tali aumenti. La misura è stata accolta con soddisfazione dalle organizzazioni di categoria.

Gli agricoltori italiani in questi mesi hanno dovuto far fronte ai rincari dovuti al blocco dello stretto di Hormuz. Questo blocco ha comportato un aumento rilevante del prezzo dei fertilizzanti e del gasolio agricolo. Nei giorni scorsi il Governo è intervenuto stanziando 100 milioni di euro per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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