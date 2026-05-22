Confagricoltura | Bene lo stop ai dazi sui fertilizzanti
Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di sospendere per dodici mesi i dazi doganali sui fertilizzanti a base di azoto, tra cui l'urea e l'ammoniaca, utilizzati in agricoltura. La misura interessa i principali prodotti importati in Europa e mira a ridurre i costi per gli agricoltori. La decisione è stata accolta positivamente da Confagricoltura, che ha espresso soddisfazione per questa scelta. La sospensione dei dazi entrerà in vigore immediatamente e si applicherà fino alla fine del prossimo anno.
Confagricoltura accoglie con favore la decisione del Consiglio Ue di sospendere per un anno i dazi doganali sui principali fertilizzanti a base di azoto utilizzati in agricoltura, inclusi prodotti come l'urea e l'ammoniaca. Una misura che era stata richiesta a gran voce da Confagricoltura per. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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