Confagricoltura | Bene lo stop ai dazi sui fertilizzanti

Il Consiglio dell'Unione Europea ha deciso di sospendere per dodici mesi i dazi doganali sui fertilizzanti a base di azoto, tra cui l'urea e l'ammoniaca, utilizzati in agricoltura. La misura interessa i principali prodotti importati in Europa e mira a ridurre i costi per gli agricoltori. La decisione è stata accolta positivamente da Confagricoltura, che ha espresso soddisfazione per questa scelta. La sospensione dei dazi entrerà in vigore immediatamente e si applicherà fino alla fine del prossimo anno.

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