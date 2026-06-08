stefano de martino penalizzato come cambia la programmazione di affari tuoi coi mondiali

Stefano De Martino sarà assente dalle prossime puntate di Affari Tuoi, a causa della modifica della programmazione. Il game show di Rai 1, che di solito va in onda in prima serata, subirà uno spostamento per fare spazio ai Mondiali di calcio 2026. La trasmissione, che compete con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, cambierà orario e frequenza nelle prossime settimane.

Brutte notizie per i fan di Stefano De Martino, almeno per le prossime settimane. Affari Tuoi, il game show dell’Access Prime Time di Rai 1 che da mesi macina ascolti record sfida dopo sfida con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, deve fare i conti con i Mondiali di calcio 2026. La competizione, in programma dall’11 giugno al 19 luglio, arriva in chiaro proprio su Rai1, e così il palinsesto della rete ammiraglia è costretto a un rimescolamento importante. E a farne le spese sarà soprattutto il conduttore, che in diverse serate dovrà cedere il passo al pallone. Come cambia la programmazione di Affari Tuoi durante i Mondiali. Ogni volta che una partita del Mondiale sarà trasmessa alle 21. 🔗 Leggi su Dilei.it

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