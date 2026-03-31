Affari tuoi non va in onda stasera | Stefano De Martino si ferma cambia la programmazione di Rai1

Stasera il programma condotto da Stefano De Martino non sarà trasmesso su Rai1, poiché la rete ha deciso di sostituirlo con un evento sportivo di rilievo. La modifica nella programmazione riguarda esclusivamente questa serata e non interessa le trasmissioni future. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla rete, che ha annunciato il cambio di palinsesto attraverso i propri canali.

Il programma condotto da Stefano De Martino non va in onda. Al suo posto un importante evento sportivo. La partita tra Bosnia e Italia valida per la qualificazione ai Mondiali di Calcio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Affari Tuoi non va in onda stasera: come cambia il palinsesto di Rai1 e quando torna in Tv Stefano De Martino Affari Tuoi di Stefano De Martino non va in onda stasera, 26 marzo 2026, perchè? Il motivo e quando torna su Rai1Cambio di programmazione su Rai1: salta la puntata di stasera, giovedì 26 marzo 2026, di Affari Tuoi. Una selezione di notizie su Affari tuoi non va in onda stasera... Temi più discussi: Affari Tuoi, stasera non va in onda: ecco quando torna De Martino; Affari Tuoi non va in onda stasera: perché Stefano de Martino salta la puntata del 26 marzo e quando torna in onda; Affari Tuoi non va in onda giovedì 26 marzo: cambio di programmazione Rai; Affari tuoi, Ileana imbarazza De Martino: Ti ho sognato, mi hai suggerito un numero. Ecco quanto ha vinto. Affari tuoi non va in onda stasera: Stefano De Martino si ferma, cambia la programmazione di Rai1Il programma condotto da Stefano De Martino non va in onda. Al suo posto un importante evento sportivo. La partita tra Bosnia e Italia valida per la qualificazione ai Mondiali di Calcio 2026. Leggi le ... fanpage.it Affari tuoi oggi non va onda, martedì 31 marzo, il motivo: il perchéAffari tuoi oggi, 31 marzo 2026, si ferma e non va in onda, perché? Il motivo dello stop della Rai e cosa va al suo posto ... superguidatv.it Non posso essere contro di lui perché è un ragazzo che arriva dal nulla, che studia e che si impegna”. Negli ultimi giorni si è parlato parecchio delle parole di Arisa su Stefano De Martino, dopo che qualcuno aveva interpretato male una sua opinione sul pross - facebook.com facebook