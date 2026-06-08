Il presidente ha commesso un errore. Nicole Minetti, ex igienista dentale e consigliera regionale lombarda, condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione e peculato, non suscita simpatia a livello nazionale. La sua figura è legata a vicende giudiziarie che hanno attirato l’attenzione pubblica.

di Nicolo Venturini Lo ammetto subito: Nicole Minetti non ispira simpatia nazionale. Igienista dentale diventata consigliera regionale lombarda nell’orbita berlusconiana, condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione e peculato. Non è una cui la maggior parte degli italiani pensava ancora. Ci si può chiedere: chi se ne frega? La procedura è stata rispettata, il bambino è malato, la madre serviva a Boston. Fine. Andiamo avanti. Non è così semplice. Non è difficile ignorare Nicole Minetti. È difficile ignorare quello che la sua grazia rappresenta. Parliamo di gente normale — chi paga le tasse, rispetta le regole, aspetta i propri turni nei pronto soccorso e negli uffici pubblici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Stavolta il mio Presidente si è sbagliato

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