Una dichiarazione recente richiama i fatti del 1985, quando la presenza di bombardieri statunitensi sulla base di Sigonella provocò un grave scontro tra il governo e gli Stati Uniti. Questa volta, la questione riguarda il rispetto di trattati internazionali che vietano l’uso della base per determinati scopi, e la posizione espressa si concentra sulla necessità di rispettare tali accordi.

Roma, 1 aprile 2026 – La base di Sigonella vietata ai bombardieri Usa. Basta questo per sentirci catapultati nel 1985. “Ma la storia non si ripete”, chiarisce Stefania Craxi, capogruppo di Forza Italia in Senato, già presidente della Commissione Esteri e Difesa e sottosegretaria alla Farnesina con Berlusconi. Senatrice, eppure la suggestione è inevitabile. “Il parallelismo è solo simbolico. Anche se, oggi come ieri, gli avvenimenti testimoniano quanto il Mediterraneo resti un’area nevralgica, nonostante molti ne abbiano profetizzato in questi anni la perdita di rilevanza: uno specchio di mare da sempre crocevia dei destini del mondo e, purtroppo, anche epicentro di instabilità globale”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Stefania Craxi: “Stavolta su Sigonella è questione di trattati. Nel 1985 con mio padre premier fu duro scontro”

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