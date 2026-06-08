Stato di agitazione dentro la Cisl di Milano La denuncia di un ex sindacalista | Estromesso dopo 30 anni di attività mi hanno tolto tutto

Un ex sindacalista ha denunciato di essere stato estromesso dalla Fisascat Cisl Milano Metropoli dopo oltre 30 anni di attività, con la perdita di tutti i suoi incarichi e diritti. La situazione ha portato a uno stato di agitazione all’interno del sindacato, che coinvolge membri della stessa federazione che tutela i lavoratori del settore terziario, turismo e servizi. La protesta riguarda quindi un conflitto interno alla Cisl di Milano, non legato a problemi con aziende esterne.

Uno stato di agitazione proclamato non contro un’azienda, ma dentro il sindacato. È quanto succede da qualche giorno alla Fisascat Cisl Milano Metropoli, la federazione che tutela i lavoratori del terziario, del turismo e dei servizi. A denunciare la situazione è Alessandro Ingrosso, estromesso dopo quasi 30 anni di attività dopo che la sua aspettativa sindacale è stata revocata. «Per trent’anni ho chiesto alle aziende di rispettare la dignità delle persone, la libertà di opinione e il diritto al confronto. Oggi mi trovo a chiedere che gli stessi principi vengano rispettati all’interno del sindacato », denuncia Ingrosso in un comunicato stampa diffuso dopo la sua estromissione. 🔗 Leggi su Open.online

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