Stato di agitazione dentro la Cisl di Milano La denuncia di un ex sindacalista | Estromesso dopo 30 anni di attività mi hanno tolto tutto
Un ex sindacalista ha denunciato di essere stato estromesso dalla Fisascat Cisl Milano Metropoli dopo oltre 30 anni di attività, con la perdita di tutti i suoi incarichi e diritti. La situazione ha portato a uno stato di agitazione all’interno del sindacato, che coinvolge membri della stessa federazione che tutela i lavoratori del settore terziario, turismo e servizi. La protesta riguarda quindi un conflitto interno alla Cisl di Milano, non legato a problemi con aziende esterne.
Uno stato di agitazione proclamato non contro un’azienda, ma dentro il sindacato. È quanto succede da qualche giorno alla Fisascat Cisl Milano Metropoli, la federazione che tutela i lavoratori del terziario, del turismo e dei servizi. A denunciare la situazione è Alessandro Ingrosso, estromesso dopo quasi 30 anni di attività dopo che la sua aspettativa sindacale è stata revocata. «Per trent’anni ho chiesto alle aziende di rispettare la dignità delle persone, la libertà di opinione e il diritto al confronto. Oggi mi trovo a chiedere che gli stessi principi vengano rispettati all’interno del sindacato », denuncia Ingrosso in un comunicato stampa diffuso dopo la sua estromissione. 🔗 Leggi su Open.online
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Notizie e thread social correlati
Flotilla, la denuncia di un attivista olandese: “I soldati israeliani mi hanno tolto i pantaloni e afferrato per i genitali”Un attivista olandese ha raccontato di essere stato perquisito da soldati israeliani durante un’operazione.
“Mi hanno violentata in sette e hanno filmato tutto”, la denuncia di una 23enne di Cesena. Si cercano i videoUna giovane donna di 23 anni ha presentato denuncia dopo aver subito una violenza di gruppo durante una festa a Cesena.
Temi più discussi: Medici di famiglia, la riforma si ferma. Ma come funziona negli altri Paesi europei?; Avezzano – Pantera e Gazzella: ragazzo Mordi e fuggi denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale; Per favore, non chiamarmi; Quel disagio dentro il Pd. Ma Elly prepara il repulisti.
Il 44enne, in forte stato di agitazione, è al centro di una trattativa condotta da un mediatore specializzato dei Carabinieri. Sul posto presenti anche Vigili del Fuoco e 118 - Facebook facebook
Electrolux: 1.700 esuberi e chiusura di uno stabilimento in Italia. Sindacati in stato di agitazione reddit
Eurospin: stato di agitazioneA Colle le lavoratrici e i lavoratori di Eurospin Tirrenica sono in stato di agitazione. A comunicarlo una nota di FILCAMS CGIL Siena Trasferimenti imposti senza motivazioni valide, in violazione ... lanazione.it
Tiberina, lavoratori in stato di agitazioneSono in stato di agitazione e presidio permanente i lavoratori alla Tiberina, azienda dell'indotto Stellantis di San Nicola di Melfi. Questa mattina ai cancelli dello stabilimento si è svolta ... rainews.it