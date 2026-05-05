Un attivista olandese ha raccontato di essere stato perquisito da soldati israeliani durante un’operazione. Secondo la sua testimonianza, i militari gli avrebbero tolto i pantaloni e afferrato i genitali, dicendogli: «Vediamo quanto sei resiliente». La denuncia è stata resa nota attraverso una comunicazione in cui descrive l’episodio come un atto di abuso durante il controllo. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita al momento.

“Mi hanno perquisito. Mi hanno preso i pantaloni, mi hanno afferrato per i genitali e mi dicevano: ‘ Vediamo quanto sei resiliente ‘. Poi mi hanno scaraventato contro il muro ”. A parlare è Anas, un attivista della delegazione olandese della Global Sumud Flotilla. Una denuncia di vessazioni e molestie subite da parte dei militari israeliani dopo l’abbordaggio della notte del 30 aprile, che si aggiunge ai tanti altri racconti degli attivisti coinvolti: maltrattati e picchiati, come dimostrano anche le immagini delle ferite sui loro volti e i loro corpi. Anas, nel breve video postato sul profilo social della delegazione olandese della missione umanitaria per Gaza, racconta anche che, quando sono stati portati a bordo della nave israeliana, venivano fatti spostare anche di pochi metri senza un reale motivo, “solo per divertimento “, spiega.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, la denuncia di un attivista olandese: “I soldati israeliani mi hanno tolto i pantaloni e afferrato per i genitali”

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