Mi hanno violentata in sette e hanno filmato tutto la denuncia di una 23enne di Cesena Si cercano i video
Una giovane donna di 23 anni ha presentato denuncia dopo aver subito una violenza di gruppo durante una festa a Cesena. La ragazza ha riferito di essere stata violentata da sette persone e di aver assistito alla registrazione di quanto accaduto. La polizia sta cercando di recuperare i video che potrebbero aver ripreso l’episodio. Le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce sulla vicenda.
Una ragazza ha denunciato una violenza sessuale di gruppo avvenuta a Cesena durante una festa nella quale sarebbe stata consumata della droga. Sette giovani sono indagati, uno di loro è stato arrestato per spaccio. Alcuni avrebbero filmato gli abusi: sequestrati 15 cellulari.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
«Mi hanno violentata alla stazione di Porta Garibaldi»: la denuncia di una 18enne a Milano, al vaglio i filmati di videosorveglianzaUna ragazza di 18 anni ha denunciato di essere stata violentata all’interno della Stazione di Porta Garibaldi a Milano.
La denuncia dell’assessore Luca Blasi: “Fascisti mi hanno minacciato a casa”L'assessore alla Cultura del III Municipio di Roma Luca Blasi ha denunciato un episodio di minacce.