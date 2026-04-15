Mi hanno violentata in sette e hanno filmato tutto la denuncia di una 23enne di Cesena Si cercano i video

Una giovane donna di 23 anni ha presentato denuncia dopo aver subito una violenza di gruppo durante una festa a Cesena. La ragazza ha riferito di essere stata violentata da sette persone e di aver assistito alla registrazione di quanto accaduto. La polizia sta cercando di recuperare i video che potrebbero aver ripreso l’episodio. Le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce sulla vicenda.