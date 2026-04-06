Stasera su Rai 1 va in onda la commedia “Io e te dobbiamo parlare”, che vede protagonisti due noti attori italiani della scena comica. Il film è caratterizzato da numerosi colpi di scena e gag che si susseguono lungo la trama. La prima visione è programmata per lunedì 6 aprile, offrendo agli spettatori un intrattenimento leggero e divertente. La pellicola mette insieme due volti noti del panorama cinematografico nazionale.

Io e te dobbiamo parlare unisce due icone della comicità italiana in una commedia piena di colpi di scena, gag irresistibili e adrenalina, in prima visione stasera lunedì 6 aprile su Rai 1. Trama e cast completo Stasera lunedì 6 aprile, al termine di Affari Tuoi su Rai 1, va in onda in prima visione Io e te dobbiamo parlare, la commedia che unisce due veri campioni della risata italiana: Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni. Una pellicola che promette divertimento, azione e colpi di scena, raccontando l'amicizia, le incomprensioni e le sfide di due poliziotti molto diversi tra loro, ma legati da un passato comune. La Trama del film di Rai 1 Antonio e Pieraldo non sono esattamente i "top gun" della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Io e te dobbiamo parlare: stasera su Rai 1 la commedia con Siani e Pieraccioni

Io e te dobbiamo parlare, su Rai 1 il film di Siani con Leonardo Pieraccioni e Francesca ChillemiDopo il debutto al cinema nel 2024 e su Netflix nel 2025, Io e te dobbiamo parlare sbarca in chiaro su Rai 1.

Io e te dobbiamo parlare, il film con Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni stasera in tv: trama e castLa sera di Pasquetta si tinge di leggerezza e ritmo con una commedia che ha già conquistato il pubblico in sala.

IO E TE DOBBIAMO PARLARE - Clip Stavo Cercando le lenti

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