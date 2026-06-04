Diversi come due gocce d' acqua | stasera in tv su Rai 1 la commedia della serie Purché finisca bene | la trama e i protagonisti

Stasera in tv su Rai 1 alle 21.30 torna Diversi come due gocce d’acqua, il film di Luca Lucini trasmesso in prima tv 2022 per il ciclo di appuntamenti Purché finisca bene. Una scommessa vinta: le commedie brillanti che raccontano l’amore nelle sue varie sfaccettature, con lieto fine assicurato, hanno conquistato sempre più pubblico. E ora si parte con le repliche. Protagonisti di Diversi come due gocce d’acqua Alessio Lapice e Chiara Celotto. Nel cast anche Thomas Trabacchi, Susy Del Giudice, Monica Nappo e Giovanni Esposito. La trama di Diversi come due gocce d’acqua. Gaetano (Alessio Lapice) è il giovane rampollo di una famiglia nobile che sta per lasciare la sua città. 🔗 Leggi su Amica.it

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Purchè finisca bene – Diversi come due gocce d’acqua – Rai1Per il ciclo Purchè finisca bene, su Rai1 l’appuntamento è con il film Diversi come due gocce d’acqua. La trama e il cast. bitculturali.it

Diversi come due gocce d'acquaDiversi come due gocce d'acqua, il film tv della collana Purché finisca bene diretto da Luca Lucini, vede protagonista Gaetano (Alessio Lapice), giovane rampollo di una nobile famiglia partenopea, ... comingsoon.it

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