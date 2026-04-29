Battiti Live Spring 2026 | lo show musicale con Michelle Hunziker su Canale 5

A gennaio 2026, su Canale 5 torna lo show musicale Battiti Live Spring, condotto da Michelle Hunziker e Alvin. La trasmissione prevede diverse puntate trasmesse durante la stagione primaverile, con un cast di cantanti e gruppi musicali che si alterneranno sul palco. La programmazione include anche la possibilità di seguire gli incontri in diretta streaming, con orari di messa in onda ancora da definire.

Battiti Live Spring 2026: cast, cantanti, canzoni, conduttori, Michelle Hunziker, Alvin, location, quante puntate, orario, a che ora, streaming, Canale 5. Battiti Live Spring è la nuova edizione dello show musicale di Canale 5, in onda durante il periodo primaverile. Appuntamento dal 29 aprile 2026 in prima visione con la conduzione di Michelle Hunziker e Alvin. In tutto sono previste tre puntate. L’evento è stato registrato nelle scorse settimane in Piazza Trento e Trieste a Ferrara. Ma vediamo insieme chi sono i cantanti e il cast completo. Cast, cantanti, conduttori, artisti. Sono in tutto 52 gli artisti nel cast di Battiti Live Spring 2026.🔗 Leggi su Tpi.it

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