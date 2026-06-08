Il giovane centrocampista Aleksandar Stankovic ha confermato di voler continuare a giocare con l’Inter, sottolineando che la sua priorità è restare in nerazzurro. La volontà di mantenere il legame con il club è stata ribadita nelle ultime ore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali trattative o offerte, ma l’intenzione del giocatore è di proseguire la carriera con questa squadra.

di Alberto Petrosilli Il giovane centrocampista Aleksandar Stankovic vuole costruire il proprio futuro in nerazzurro: priorità ribadita nelle ultime ore. Il futuro di Aleksandar Stankovic sembra essere sempre più legato ai colori dell’ Inter. Nonostante le voci di mercato e l’interesse di diversi club, il centrocampista avrebbe espresso una posizione molto chiara: la sua intenzione è quella di continuare il percorso in nerazzurro e giocarsi le proprie opportunità con la prima squadra. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Secondo quanto riferito dal giornalista Matteo Moretto in un intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il classe 2005 considera l’Inter la destinazione ideale per la propria crescita professionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Stankovic non ha dubbi: la priorità resta l’Inter. Volontà ribadita nelle ultime ore

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