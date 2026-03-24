Ponte Ciucci | Volontà di conformarsi ai rilievi della Corte dei Conti nel decreto ribadita volontà di costruire l' opera

Dopo la decisione della Corte dei Conti, il governo ha dichiarato di voler rispettare i rilievi ricevuti, confermando l'intenzione di portare avanti la costruzione dell'opera prevista nel decreto. È stato inoltre ribadito che i fondi necessari sono disponibili in tutta la misura richiesta, anche se gli importi sono stati ridefiniti di anno in anno per adattarsi alle esigenze del progetto.

Le parole dell'ad della Stretto di Messina durante la commissione Ambiente del Senato. Poi la proiezione sull'inizio dei lavori: "Possibile entro ultimo trimestre del 2026" "A valle della decisione della Corte" dei Conti "il governo ha espresso l'obiettivo di conformarsi ai rilievi espressi dalla Corte e nel decreto ribadisce al volontà di realizzare l'opera", confermando "la completa copertura finanziaria, rimodulando gli importi di ciascun anno di lavori per tener conto dello slittamento dei tempi conseguente le delibere della Corte". Lo ha detto l'amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in audizione in commissione Ambiente del Senato sul dl commissari, che contiene anche disposizioni sul Ponte sullo Stretto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Decreto Ponte, il governo affida la “regia” al Mit: nuova strategia dopo i rilievi della Corte dei ContiIl Consiglio dei ministri ha approvato, il decreto legge sul Ponte sullo Stretto di Messina , con disposizioni urgenti in materia di commissari... Nuovo decreto Ponte, l’allarme della Corte dei conti: “Vogliono bypassare i rilievi dei giudici e mettere lo scudo contro la responsabilità erariale”Mantenere le violazioni già riscontrate nel decreto Ponte (bocciato dalla Corte dei conti) ed eliminare il rischio di sanzioni in caso di gravi danni... Una raccolta di contenuti su Ponte Ciucci Volontà di conformarsi ai... Argomenti discussi: Rottamazione dei veicoli con fermo amministrativo, Monoriti (Polizia Metropolitana Reggio Calabria) chiarisce: attività già consolidata da anni. Ponte Stretto, Ciucci: lavori al via nell'ultimo trimestre 2026Roma, 24 mar. (askanews) - 'Considerate le procedure previste dal decreto legge 32 molto dettagliate, molto precise, molto impegnative, ... notizie.tiscali.it Ponte sullo stretto, i cantieri nell'ultimo trimestre del 2026AGI - I cantieri per il Ponte sullo Stretto di Messina potrebbero partire nell'ultimo trimestre del 2026. Lo ha detto Pietro Ciucci, amministratore delegato della Società Stretto di Messina (SdM) ne ... msn.com