Nelle ultime ore si sono svolti aggiornamenti riguardanti il rientro di Lautaro Martinez e le condizioni di Calhanlu. L’Inter ha affrontato una partita che si inserisce in un momento cruciale del campionato, definita come uno scontro diretto e di grande rilevanza per il posizionamento in classifica. La squadra ha cercato di reagire dopo la sosta, con particolare attenzione agli aspetti fisici e alle strategie adottate in campo.

“Era uno scontro diretto e una partita molto importante per il campionato e per il segnale da dare a noi stessi. Abbiamo parlato nelle ultime ore e bisognava andare con atteggiamento giusto e personalità perché la Roma è forte, gioca uomo contro uomo e ti sporca il gioco. Siamo contenti”. Così Lautaro Martinez, autore di una doppietta nel 5-2 con cui l’Inter ha battuto la Roma, nell’immediato post gara a Dazn. Il capitano nerazzurro è tornato dopo quasi due mesi e subito è stato decisivo per il ritorno ai tre punti della sua Inter, che era reduce da tre partite senza vittoria. Doppietta per lui (16 gol in campionato), ma anche il ritorno al gol di Barella e quello di Thuram (con due assist ). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo parlato nelle ultime ore”: il ritorno di Lautaro Martinez, la botta di Calhanoglu. Come l’Inter ha svoltato dopo la sosta

Calhanoglu a Sky: «Dopo la sosta abbiamo parlato, abbiamo dato un segnale importante. Gol alla Pirlo? Rispondo così»di Giuseppe ColicchiaIl centrocampista dell’Inter, Hakan Calhanoglu, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta stasera in campionato contro la...

Infortunati Inter, il punto in vista della sfida contro la Fiorentina: cautela per Lautaro Martinez, novità per Calhanoglu e non solo…di Redazione Inter News 24Infortunati Inter, il punto in vista della delicata sfida contro la Fiorentina: le novità su Lautaro, Calhanoglu e Akanji...

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Lautaro Martinez: Dobbiamo cambiare marcia e mostrare un altro atteggiamentoDomani sera la Roma farà visita all’Inter. Se Gasperini ha recuperato Soulé, Chivu potrà contare sul ritorno di Lautaro Martinez, che rientra dopo 5 settimane di assenza. Il capitano dei nerazzurri in ... siamolaroma.it

Inter, Lautaro e Thuram: Era una partita importante per il nostro camminoLautaro: Oggi era uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino e la classifica. Per il segnale che diamo a noi stessi. Ci siamo parlati nelle ultime ore, dovevamo scendere ... siamolaroma.it

BERGOMI: “LAUTARO È UN LEADER, MA LO SCUDETTO NON È CHIUSO” Analisi lucida, senza giri di parole. A Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha fatto il punto sul momento dell’Inter e sul peso di Lautaro Martinez. “Non lo conosco personalmente, ma per facebook

Con la doppietta alla Roma, Lautaro Martinez raggiunge Federico Dimarco in vetta alla classifica di G/A stagionali in Serie A: 20 a testa. Anche Thuram (13) e Calhanoglu (12) in top ten @Sofascore x.com