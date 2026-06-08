Stand by Me | il cult di Rob Reiner torna in sala in 4K

Cosa: Ritorno al cinema in versione restaurata 4K del film Stand by Me – Ricordo di un’estate, uno dei titoli più amati e intensi sul tema dell’adolescenza.. Dove e Quando: Nelle sale cinematografiche italiane, solo l’8, il 9 e il 10 giugno.. Perché: Per celebrare i 40 anni dall’uscita di un’opera che ha travolto un’intera generazione e ispirato serie di enorme successo come Stranger Things.. “Ragazzi, vi va di vedere un cadavere?”. Basterebbe questa singola, iconica battuta per riaccendere la memoria collettiva di milioni di spettatori in tutto il mondo. A 40 anni esatti dalla sua uscita originale, Stand by Me – Ricordo di un’estate si prepara a riabbracciare il suo pubblico. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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STAND BY ME - RICORDO DI UNESTATE (1986) | Il film di Rob Reiner torna al cinema in 4K

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Dall'8 al 10 giugno torna in sala il cult #StandByMe di Rob Reiner tratto da Stephen King: ne scrivo sul @fattoquotidiano in edicola. x.com

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Stand by Me torna al cinema in 4K, perché emoziona ancora dopo 40 anniA 40 anni dall’uscita, Stand by Me – Ricordo di un’estate torna al cinema in versione restaurata 4K solo l’8, 9 e 10 giugno grazie a Nexo Studios. Tratto dal racconto Il corpo di Stephen King e dirett ... tg24.sky.it

Stand By Me, il ricordo di un'estate torna al cinema dopo 40 anni: per tre giorni in sala. Le date, la trama e il castLa camminata di quattro ragazzini verso la vita adulta, lungo i binari di un treno, ritmata dalla canzone Stand By Me di Ben E. King. msn.com