Il film tornerà nelle sale grazie a Nexo Studios per un evento di soli tre giorni in occasione del 30esimo anniversario della sua uscita A 40 anni dall'uscita, Stand by Me - Ricordo di un'estate di Rob Reiner torna sul grande schermo in versione restaurata in 4K solo l'8, 9 e 10 giugno grazie al progetto Nexo Studios Back to Cult. L'elenco delle sale che programmeranno il film sarà presto disponibile su nexostudios.it, mentre le prevendite apriranno a partire dal 14 maggio. La trama di Stand By Me: un viaggio tra amicizia e crescita Tratto dal racconto "Il corpo" di Stephen King, incluso nella raccolta "Stagioni Diverse" del 1982, il film racconta la storia di quattro amici di Castle Rock: il sensibile Gordie, il .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stand By Me: il cult di Rob Reiner tratto da Stephen King torna al cinema

STAND BY ME - RICORDO DI UN’ESTATE - Al cinema solo l’8, 9 e 10 giugno - TRAILER

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