Protagonista di uno degli eventi più attesi della stagione sarà Kill Bill, il celebre capolavoro firmato da Quentin Tarantino, che torna in una versione evento speciale. Per la prima volta, i due capitoli della saga saranno proiettati insieme in un’unica esperienza cinematografica: un montaggio speciale che unisce Vol. 1 e Vol. 2 in un solo racconto, senza interruzioni, arricchito da scene inedite. Un appuntamento unico, pensato per tutti i fan storici e per chi desidera riscoprire sul grande schermo la storia di Beatrix Kiddo (Uma Thurman). Per rendere l’evento ancora più speciale, il 28 maggio tutti coloro che acquisteranno il biglietto online tramite app o sito UCI Cinemas riceveranno un esclusivo ticket celebrativo da collezione dedicato al film. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - UCI Cinemas, il grande cinema cult torna in sala: eventi speciali per Kill Bill e Stand by Me

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