SRUTINIO LIVE Urne chiuse per i ballottaggi | occhi su Casalnuovo e Sorrento

Notizia in breve

Le urne si sono chiuse nei 12 territori dove si sono svolti i ballottaggi per le elezioni comunali. Sono coinvolti dieci comuni in Campania. Le operazioni di voto sono terminate e si attendono i risultati definitivi. Le amministrative si sono svolte in due turni, con i cittadini chiamati a scegliere tra i candidati rimasti in corsa. Le operazioni di scrutinio sono in corso per determinare i nuovi sindaci di questi comuni.