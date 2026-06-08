SRUTINIO LIVE Urne chiuse per i ballottaggi | occhi su Casalnuovo e Sorrento
Le urne si sono chiuse nei 12 territori dove si sono svolti i ballottaggi per le elezioni comunali. Sono coinvolti dieci comuni in Campania. Le operazioni di voto sono terminate e si attendono i risultati definitivi. Le amministrative si sono svolte in due turni, con i cittadini chiamati a scegliere tra i candidati rimasti in corsa. Le operazioni di scrutinio sono in corso per determinare i nuovi sindaci di questi comuni.
Tempo di lettura: < 1 minuto Urne chiuse nelle 12 regioni dove ci sono i ballottaggi per le comunali, che riguardano dieci comuni campani. Affluenza al 59%, in calo rispetto al primo turno quando si era attestata oltre il 70%. L'articolo SRUTINIO LIVE Urne chiuse per i ballottaggi: occhi su Casalnuovo e Sorrento proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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