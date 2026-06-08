Comunali 2026 urne chiuse per i ballottaggi | al via lo spoglio senza exit poll – La diretta

Si sono conclusi i ballottaggi delle amministrative 2026, con lo spoglio delle schede che è iniziato senza exit poll. La seconda giornata di voto ha coinvolto 42 comuni con più di 15.000 abitanti, tra cui alcuni capoluoghi di provincia. La consultazione si è svolta in due turni, con i cittadini chiamati alle urne per eleggere i nuovi sindaci di queste località. I risultati definitivi saranno comunicati nelle prossime ore.

È il secondo e ultimo giorno di voto per i ballottaggi delle amministrative 2026. La seconda tornata riguarda 42 comuni sopra i 15mila abitanti, inclusi i capoluoghi di provincia Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Ed è a queste sfide che si guarderà principalmente per dedurre qualche significato politico più generale dalla sfida accolta, per il resto, con ben poca attenzione dagli elettori. Nella regione Sardegna, invece, si sta svolgendo il primo turno delle amministrative in 148 comuni. Occhi puntati anche su Vigevano, dopo che il candidato sostenuto da Roberto Vannacci – Furio Suvilla, che aveva ottenuto il 14% al primo turno – ha scelto di non appoggiare il candidato di Forza Italia Paolo Previde Massara, che sfida Rossella Buratti del Pd, e di esprimersi votando «scheda nulla o bianca». 🔗 Leggi su Open.online

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LA CITTA' DELLA ROCCA AL BALLOTTAGGIO: SARA' SFIDA PERARO - ENNIO | 26/05/2026

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