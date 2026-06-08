Amministrative urne chiuse per i ballottaggi Via allo spoglio | alle 23 affluenza sotto il 40%

Da ilgiornale.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23 si sono conclusi i ballottaggi nelle 12 regioni coinvolte, con le urne aperte dalle 7. Sono stati eletti i nuovi sindaci in sei capoluoghi di provincia e in 148 comuni della Sardegna. L’affluenza alle urne alle ore 23 è risultata inferiore al 40 per cento. Lo spoglio delle schede è iniziato subito dopo la chiusura delle urne. Non sono stati segnalati incidenti o problemi durante la giornata elettorale.

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Urne chiuse per il turno di ballottaggio per le elezioni amministrative in 42 Comuni italiani sopra i 15mila abitanti. Sono sei i Comuni capoluogo: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Trani e Agrigento. Complessivamente la tornata interessa oltre 1,13 milioni di elettori. Con la chiusura dei seggi, partono le operazioni di spoglio. Seconda giornata di voto per i ballottaggi delle elezioni amministrative in 42 comuni italiani sopra i 15mila abitanti. Tra questi anche sei capoluoghi (Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani). Le urne saranno aperte fino alle ore 15. rne aperte fino alle 15. L'affluenza ieri sera alle 23 si è attestata al 39,79 per cento, in calo rispetto al 46,56 per cento del primo turno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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