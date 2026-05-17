Attaccato da squalo bianco durante la pesca subacquea Steven Mattaboni ucciso davanti agli amici in Australia

Da fanpage.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 38 anni è stato attaccato da uno squalo bianco mentre si trovava sott'acqua durante una battuta di pesca subacquea vicino a un'isola dell'Australia Occidentale, non distante da Perth. La vittima, che era riemersa da poco, è stata colpita dall’animale davanti agli amici che erano con lui durante l’uscita in mare. L’incidente si è verificato in acque conosciute per la presenza di squali, e l’uomo è deceduto sul posto.

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La tragedia si è consumata a largo di un'isola dell'Australia Occidentale, vicino Perth, dove il 38enne era appena riemerso dopo una battuta di pesca subacquea. Secondo le autorità locali, è stato azzannato alle gambe da uno squalo bianco di circa 5 metri avvistato in zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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