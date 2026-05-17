Attaccato da squalo bianco durante la pesca subacquea Steven Mattaboni ucciso davanti agli amici in Australia

Un uomo di 38 anni è stato attaccato da uno squalo bianco mentre si trovava sott'acqua durante una battuta di pesca subacquea vicino a un'isola dell'Australia Occidentale, non distante da Perth. La vittima, che era riemersa da poco, è stata colpita dall’animale davanti agli amici che erano con lui durante l’uscita in mare. L’incidente si è verificato in acque conosciute per la presenza di squali, e l’uomo è deceduto sul posto.

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