Un grosso squalo avvistato durante una regata a Maiorca | forse un mako o uno squalo bianco
Durante una regata a Maiorca, un grande squalo è stato avvistato nuotare tra le imbarcazioni. L'animale, di dimensioni considerevoli, potrebbe essere un mako o uno squalo bianco. Si tratta di un avvistamento poco frequente nel Mar Mediterraneo, che ha attirato l’attenzione dei presenti. Nessuna altra informazione sulle circostanze o sulla presenza di altri esemplari in quella zona.
Un grande squalo nuota tra le barche durante una regata a Maiorca, in Spagna. Forse un mako o uno squalo bianco: un avvistamento raro, ma importante per il Mediterraneo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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