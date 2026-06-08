Durante un’immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari ha avvistato uno squalo bianco, una specie poco comune in queste acque. L’avvistamento è stato documentato da fotografie e video. L’animale nuotava a una certa profondità, senza sembrare disturbato dalla presenza umana. L’evento è stato segnalato alle autorità competenti e alle organizzazioni di tutela marina.

Durante un’immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari dell’associazione Ghost Diving e di Healty Seas, fondazione non profit che opera per la protezione del mare, ha avvistato uno squalo bianco, specie rara nelle acque del Mediterraneo. I sub stavano bonificando i fondali attraverso la rimozione di attrezzature da pesca abbandonate e impigliate in un relitto. L'incontro con lo squalo è stato filmato dal subacqueo Derk Remmers che, in un’intervista rilasciata alla Bbc, ha raccontato di aver faticato ad attivare la telecamera a causa dell’emozione del momento: «Le mie dita tremavano, è stato un incontro davvero speciale. Lo squalo nuotava vicino a noi, si allontanava e tornava indietro». 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Squalo bianco avvistato nel Canale di Sicilia: «Un incontro davvero speciale»

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Avvistato uno squalo bianco nel Canale di Sicilia

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