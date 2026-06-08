Durante una missione della Healthy Seas Foundation, è stato registrato per la prima volta un squalo bianco nel Mediterraneo, in Sicilia. Un subacqueo ha ripreso un esemplare di grandi dimensioni nuotare nelle acque della regione, con un filmato che mostra chiaramente le caratteristiche dell’animale. L’avvistamento rappresenta un evento unico, dato che questa specie non era mai stata documentata in questa zona del mare.

Un team di subacquei ha filmato per la prima volta sott’acqua nel suo habitat naturale un esemplare adulto di squalo bianco nel Mar Mediterraneo, al largo della Sicilia. L’eccezionale incontro è avvenuto durante una missione internazionale della Healthy Seas Foundation, di Ghost Diving e SDSS, mentre la squadra recuperava reti da pesca fantasma abbandonate su un relitto nello Stretto di Sicilia, tra Italia e Tunisia. L’area è un noto hotspot di biodiversità dove le attrezzature abbandonate continuano a intrappolare tartarughe e grandi pesci minacciando la fauna marina. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Squalo bianco avvistato in Sicilia, è la prima volta: il filmato subacqueo di un esemplare nel Mediterraneo

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