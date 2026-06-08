Squalo bianco avvistato in Sicilia nuotava vicino ai sub | Mi tremavano le mani Video

Da secoloditalia.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un esemplare di squalo bianco è stato avvistato in acque siciliane, mentre nuotava vicino a un gruppo di sub. Un testimone ha riferito di aver avuto le mani che tremavano mentre cercava di accendere la telecamera, che ha ripreso l’animale mentre si avvicinava e si allontanava. Il video mostra chiaramente l’animale nuotare a pochi metri dagli speleologi.

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Le mani tremano, la telecamera fatica ad accendersi, lo squalo  passa vicino ai sub e poi torna indietro. È accaduto nel Canale di Sicilia, durante un’immersione di bonifica dei fondali condotta dai volontari di Ghost Diving e Healthy Seas, fondazione non profit impegnata nella protezione del mare. La squadra stava rimuovendo attrezzature da pesca abbandonate e rimaste impigliate in un relitto quando ha avvistato uno squalo bianco, specie rara nelle acque del Mediterraneo. Leggi anche Paura in Australia, squalo bianco di 4 metri sbrana un sub: turisti in fuga, spiagge chiuse. L'ultima tragedia solo a gennaio (video). Sub italiano divorato da uno squalo durante una battuta di pesca in Australia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Squalo bianco avvistato in Sicilia, nuotava vicino ai sub: “Mi tremavano le mani” (Video)
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Avvistato uno squalo bianco nel Canale di Sicilia

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