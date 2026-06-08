Un esemplare di squalo bianco è stato avvistato in acque siciliane, mentre nuotava vicino a un gruppo di sub. Un testimone ha riferito di aver avuto le mani che tremavano mentre cercava di accendere la telecamera, che ha ripreso l’animale mentre si avvicinava e si allontanava. Il video mostra chiaramente l’animale nuotare a pochi metri dagli speleologi.

Le mani tremano, la telecamera fatica ad accendersi, lo squalo passa vicino ai sub e poi torna indietro. È accaduto nel Canale di Sicilia, durante un’immersione di bonifica dei fondali condotta dai volontari di Ghost Diving e Healthy Seas, fondazione non profit impegnata nella protezione del mare. La squadra stava rimuovendo attrezzature da pesca abbandonate e rimaste impigliate in un relitto quando ha avvistato uno squalo bianco, specie rara nelle acque del Mediterraneo. Leggi anche Paura in Australia, squalo bianco di 4 metri sbrana un sub: turisti in fuga, spiagge chiuse. L'ultima tragedia solo a gennaio (video). Sub italiano divorato da uno squalo durante una battuta di pesca in Australia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Squalo bianco avvistato in Sicilia, nuotava vicino ai sub: “Mi tremavano le mani” (Video)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avvistato uno squalo bianco nel Canale di Sicilia

Notizie e thread social correlati

Squalo bianco avvistato nel Canale di Sicilia: «Un incontro davvero speciale»Durante un’immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari ha avvistato uno squalo bianco, una specie poco comune in queste acque.

Squalo bianco avvistato in Sicilia, è la prima volta: il filmato subacqueo di un esemplare nel MediterraneoDurante una missione della Healthy Seas Foundation, è stato registrato per la prima volta un squalo bianco nel Mediterraneo, in Sicilia.

Temi più discussi: Avvistato uno squalo bianco nel Canale di Sicilia; Avvistato e filmato un raro squalo bianco nel Canale di Sicilia; Turista di 28 anni attaccato da uno squalo in Sardegna: Mi ha morso cinque volte; Avvistato uno squalo bianco nel Canale di Sicilia.

Avvistato un grande squalo bianco nel Canale di Sicilia. Il subacqueo di Ghost Diving: Un incontro davvero speciale, le mie dita tremavano #ANSA x.com

Squalo bianco avvistato al largo della Sicilia, è la prima volta in assoluto nel Mediterraneo: il video dell'incontro reddit

Avvistato un grande squalo bianco nel Canale di SiciliaDurante un'immersione nel Canale di Sicilia, un gruppo di volontari dell'associazione Ghost Diving e di Healty Seas, fondazione non profit che opera per la protezione del mare, ha avvistato uno squalo ... ansa.it

Avvistato in Italia un grande squalo bianco: Le mie dita tremavanoUn grande squalo bianco è stato avvistato nel Mediterraneo durante una spedizione subacquea. I sub di Healthy Seas stavano rimuovendo delle reti fantasma da un relitto al largo delle coste tra Sicilia ... notizie.it