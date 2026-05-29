Squalo bianco uccide il subacqueo trentottenne | tragedia in Australia

Un subacqueo di 38 anni è stato ucciso da uno squalo bianco a circa venti metri dalla barca. L’attacco è avvenuto mentre l’uomo si trovava in immersione, senza avvisaglie di pericolo prima dell’aggressione. La vittima è stata raggiunta dall’animale, che ha ferito gravemente il torace e la testa. La barca si trovava nelle acque australiane, e i soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma il sub è morto sul posto.

? Punti chiave Come è avvenuto l'attacco a soli venti metri dalla barca?. Quali dettagli crudi emergono sulla dinamica dell'aggressione?. Perché la notizia ha scosso così profondamente la Valtellina?. Come reagiranno le autorità australiane dopo questo evento imprevedibile?.? In Breve Vittima Steven Mattaboni lascia moglie Shirene e due figlie Arianna e Gianna.. Attacco avvenuto martedì 19 maggio a un chilometro da Rottnest Island.. Predatore ha colpito alla gamba a soli 20 metri dall'imbarcazione.. Lutto colpisce le comunità della Valtellina per i legami familiari della vittima.. Un uomo di 38 anni, Steven Mattaboni, ha perso la vita martedì 19 maggio a largo di Horseshoe Reef, vicino alla celebre Rottnest Island in Australia, dopo l’attacco fatale di uno squalo bianco durante un’attività di pesca subacquea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Ucciso da uno squalo bianco in Australia, chi era Steven Mattaboni: divorato davanti agli amici

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Australia, è stato un grande squalo bianco di 4-5 metri a uccidere l’uomo di origini italianeOgni anno, in media, si registrano circa dieci casi di attacchi mortali da parte degli squali, un numero sensibilmente inferiore di quello provocato da cani (25.000), serpenti (50.000) e altre specie. fanpage.it

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