Giovanni Franco è il nuovo dirigente della Squadra Mobile di Bergamo

Nella giornata di lunedì 11 maggio, è stato annunciato che Giovanni Franco assume il ruolo di nuovo dirigente della Squadra Mobile presso la Questura di Bergamo. La notizia è stata comunicata ufficialmente e conferma il cambio di leadership all’interno del reparto operativo. Franco subentra a chi ha ricoperto precedentemente questa posizione, senza ulteriori dettagli sui motivi della sostituzione.

Giovanni Franco è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. L’ufficialità è stata data nella giornata di lunedì 11 maggio. Il profilo Di origini siciliane, Franco, è Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato. Laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, ha maturato una significativa esperienza nel settore investigativo, ricoprendo incarichi di rilievo in diverse sedi del territorio nazionale. Nel gennaio 2017 è stato assegnato alla Questura di Imperia, dove ha prestato servizio per circa un anno, per poi assumere l’incarico di Vice Dirigente della Squadra Mobile della Questura di Agrigento.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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