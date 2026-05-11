Il vice questore aggiunto Giovanni Franco è stato nominato nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. La nomina è stata annunciata ufficialmente nelle ultime ore. Franco prende il posto del precedente responsabile e si occuperà delle attività investigative e di sicurezza nella zona. La sua nomina rientra in un riassetto interno alla questura.

LA NOMINA. Il vice questore aggiunto Giovanni Franco è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. Proveniente dalla Questura di Palermo, dove ha guidato le sezioni reati contro la persona e antidroga, vanta una lunga esperienza investigativa maturata anche ad Imperia e Agrigento. Il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Giovanni Franco ha assunto ufficialmente l’incarico di dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. Siciliano, laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, giovanni Franco porta con sé una lunga esperienza maturata nel settore investigativo attraverso incarichi di rilievo ricoperti in diverse città italiane.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Squadra Mobile di Bergamo, Giovanni Franco è il nuovo dirigente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Giovanni Franco è il nuovo dirigente della Squadra Mobile di BergamoGiovanni Franco è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo.

Questura, il nuovo capo di gabinetto è Marco Cadeddu: dal 2023 guida la Squadra Mobile di BergamoGià vicequestore della Polizia di Stato, il dirigente sardo d’origine assume il ruolo a partire da lunedì 2 marzo.

Argomenti più discussi: Uomo entra nel negozio di Tiziana Fausti dopo il colpo e porta via borse e scarpe di lusso: identificato e denunciato dalla Polizia di Stato di Bergamo - Questura di Bergamo | Polizia di Stato - Polizia di Stato; Polizia sequestra 32 chili di droga in provincia di Bergamo, due arresti; Bergamo, spaccata da Tiziana Fausti: è un pensionato di Villa di Serio l'uomo in bici che ha rubato scarpe e borse dalla vetrina infranta. Denunciato; Spaccata da Tiziana Fausti, l’auto della banda rubata a Torino. Pd: Il Viminale agisca. Lega: Verrà in città.

MEDITERRANEAN TOUR S.A.S DI PEZZELLA ANTONIETTA - Results on X | Live Posts & Updates x.com

AMD Riporta i Risultati Finanziari del Primo Trimestre 2026 - reddit.com reddit

Squadra Mobile di Bergamo, Giovanni Franco è il nuovo dirigenteIl vice questore aggiunto Giovanni Franco è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. Proveniente dalla Questura di Palermo, dove ha guidato le sezioni reati contro la persona ... ecodibergamo.it