Squadra Mobile di Bergamo Giovanni Franco è il nuovo dirigente

Da ecodibergamo.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il vice questore aggiunto Giovanni Franco è stato nominato nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. La nomina è stata annunciata ufficialmente nelle ultime ore. Franco prende il posto del precedente responsabile e si occuperà delle attività investigative e di sicurezza nella zona. La sua nomina rientra in un riassetto interno alla questura.

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LA NOMINA. Il vice questore aggiunto Giovanni Franco è il nuovo dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. Proveniente dalla Questura di Palermo, dove ha guidato le sezioni reati contro la persona e antidroga, vanta una lunga esperienza investigativa maturata anche ad Imperia e Agrigento. Il vice questore aggiunto della Polizia di Stato Giovanni Franco ha assunto ufficialmente l’incarico di dirigente della Squadra Mobile della Questura di Bergamo. Siciliano, laureato in Giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, giovanni Franco porta con sé una lunga esperienza maturata nel settore investigativo attraverso incarichi di rilievo ricoperti in diverse città italiane.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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