Spyro | A Realm Beyond il draghetto torna dopo 20 anni | il nuovo gioco cambia tutto ora può volare davvero

Da game-experience.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Xbox Games Showcase ha regalato ai fan un annuncio che molti aspettavano da quasi vent’anni: Spyro è ufficialmente tornato. Non con un remake, non con una remastered, ma con un capitolo completamente nuovo che porta il nome di Spyro: A Realm Beyond. Sviluppato da Toys for Bob, lo studio dietro Spyro: Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4: It’s About Time, questo nuovo progetto punta a portare il celebre draghetto viola verso una dimensione completamente inedita. L’uscita è fissata per la primavera del 2027 e il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch 2. Una scelta multipiattaforma che permetterà a un pubblico vastissimo di vivere questa nuova avventura. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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Spyro A Realm Beyond: il draghetto viola torna a volare dopo quasi 20 anni!

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