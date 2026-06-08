L’Xbox Games Showcase ha regalato ai fan un annuncio che molti aspettavano da quasi vent’anni: Spyro è ufficialmente tornato. Non con un remake, non con una remastered, ma con un capitolo completamente nuovo che porta il nome di Spyro: A Realm Beyond. Sviluppato da Toys for Bob, lo studio dietro Spyro: Reignited Trilogy e Crash Bandicoot 4: It’s About Time, questo nuovo progetto punta a portare il celebre draghetto viola verso una dimensione completamente inedita. L’uscita è fissata per la primavera del 2027 e il gioco sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series XS e Nintendo Switch 2. Una scelta multipiattaforma che permetterà a un pubblico vastissimo di vivere questa nuova avventura. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Spyro: A Realm Beyond, il draghetto torna dopo 20 anni: il nuovo gioco cambia tutto (ora può volare davvero)

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Spyro A Realm Beyond: il draghetto viola torna a volare dopo quasi 20 anni!

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Temi più discussi: Spyro A Realm Beyond: il draghetto viola torna finalmente a volare!; Spyro ritorna con A Realm Beyond dopo quasi vent'anni di assenza; Spyro: A Realm Beyond annunciato allo XBOX Games Showcase: il draghetto viola torna nel 2027; Spyro: A Realm Beyond - Il trailer di annuncio.

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Spyro: A Realm Beyond su Steam reddit

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