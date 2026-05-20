L'emittente televisiva ha annunciato l'ordinazione di una nuova serie spin-off di Grey’s Anatomy, a dieci anni di distanza dall'ultima produzione collegata. La serie rappresenta il ritorno di Shonda Rhimes, creatrice originale della serie, che si occuperà di guidare il progetto. La decisione arriva dopo un periodo di attesa e segna un nuovo capitolo per il franchise, con possibili cambiamenti nel cast e nella narrazione rispetto alle produzioni precedenti. La produzione dovrebbe andare avanti nei prossimi mesi.

ABC ha ufficialmente ordinato una nuova serie spinoff di Grey’s Anatomy, segnando un importante ritorno creativo per Shonda Rhimes all’interno del franchise che ha dato il via al suo successo globale. Lo show, attualmente senza titolo, sarà ambientato in Texas ed è stato ordinato direttamente come serie – senza le forche caudine dell’approvazione del pilot – e sarà co-creato, scritto e prodotto esecutivmente dalla Rhimes insieme a Meg Marinis, attuale showrunner della serie madre (Rhimes occupò il ruolo nelle prime 8 stagioni). L’opera, come ci dice Deadline, segna il ritorno ufficiale di Rhimes come sceneggiatrice nel mondo di Grey, a più di 10 anni di distanza dall’ultimo episodio scritto nella serie originale (‘l’iconico How To Save a Life, 2015). 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Grey’s Anatomy avrà un nuovo spinoff: Shonda Rhimes torna dopo 10 anni e cambia tutto

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