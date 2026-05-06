Dopo oltre vent'anni, Megan Gale torna in televisione interpretando uno spot per Iliad. La modella e attrice australiana aveva partecipato a campagne pubblicitarie di note compagnie di telefonia tra il 1999 e il 2006, diventando un volto riconoscibile in Italia. Ora, il suo ritorno avviene in un nuovo contesto pubblicitario, segnando un cambiamento rispetto alle sue precedenti apparizioni televisive. La donna si presenta nuovamente in uno spot che coinvolge il marchio di telefonia.

A distanza di più di vent’anni dalle storiche campagne OmnitelVodafone che l’hanno resa un’icona della telefonia in Italia tra il 1999 e il 2006, Megan Gale torna protagonista sul piccolo schermo per il nuovo spot Iliad. L’ex modella e attrice australiana, oggi cinquantunenne, è la protagonista della campagna “Poche cose sono per sempre”, una scelta creativa volta a sottolineare il valore della trasparenza in un mercato caratterizzato da continui cambiamenti e rimodulazioni Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da iliad (@iliaditalia) Nello spot, girato a Milano in Piazza Tommaseo, Megan attraversa la città catturando gli...🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Megan Gale torna in TV nello spot Iliad dopo più di 20 anni e cambia davvero tutto (VIDEO)

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