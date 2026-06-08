Lo spread tra i titoli di stato italiani e tedeschi è sceso a 75 punti base. Nel frattempo, il paese ha registrato un record di occupazione e la Borsa ha avuto un incremento. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali su come lo spread sia diminuito così tanto nonostante l’alto debito pubblico. Non sono state annunciate decisioni specifiche del governo in relazione a questa stabilità finanziaria.

Come può lo spread scendere così drasticamente nonostante l'alto debito?. Quali decisioni del governo Meloni hanno garantito questa stabilità finanziaria?. Perché le banche italiane stanno superando i grandi istituti tedeschi?. Cosa garantisce la tenuta del tasso di occupazione al 63,1%?.? In Breve Tasso occupazione record al 63,1% con dinamiche positive del mercato del lavoro.. Piazza Affari raggiunge massimi storici del secolo con valutazioni senza precedenti.. Settore bancario in espansione con competitività verso gli istituti tedeschi.. Spread sceso da 200-250 punti dell'estate 2022 ai 75 attuali..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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