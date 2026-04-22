Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 75 punti

Oggi lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi ha aperto in calo, attestandosi a 75 punti. Nella giornata precedente, il differenziale si era fermato a 77 punti. La variazione si è verificata all'apertura delle contrattazioni e si può notare una diminuzione rispetto alla chiusura precedente.

Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato avvia la seduta a 75 punti dai 77 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,74% dal 3,77% della chiusura di martedì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 75 punti Notizie correlate Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 75,6 puntiChiude in calo a 75,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro i 76,7 punti segnati in apertura e i 79 della chiusura... Leggi anche: Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 75,6 punti Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo sopra gli 80 punti; BTP Valore, gli effetti sui rendimenti della guerra in Medio Oriente e i rischi; Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 77 punti; Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 79,2 punti. Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 75 puntiAvvio in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale tra i due titoli di Stato avvia la seduta a 75 punti dai 77 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano scende al 3,74% dal 3,77% d ... ansa.it Spread Btp-Bund in calo a 73 punti, i mercati credono nei negoziati sull’IranLo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è nuovamente sceso in attesa dei negoziati sulla guerra in Iran che dovrebbero tenersi oggi ... quifinanza.it Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 77 punti. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,77% #ANSA x.com Quanto rendono oggi €30.000 sul reddito fisso, tra BTP e buoni fruttiferi o conto deposito https://loom.ly/fQUDNeo - facebook.com facebook