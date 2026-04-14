Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 75,6 punti

Lo spread tra i titoli di Stato italiani e tedeschi a dieci anni si è ridotto, passando da 79 punti alla chiusura precedente a 75,6 punti. Questa mattina ha toccato un massimo di 76,7 punti prima di scendere. La differenza tra i rendimenti si è attestata quindi su livelli più bassi rispetto alla giornata precedente.

Chiude in calo a 75,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi contro i 76,7 punti segnati in apertura e i 79 della chiusura precedente. In calo di 10,8 punti al 3,78% il rendimento annuo italiano, contro i 6,9 punti in meno di quello tedesco al 3,02% e i 9,3 punti in meno di quello francese al 3,65%.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in calo a 75,6 punti Leggi anche: Lo spread tra Btp e Bund chiude in in calo a 74 punti Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo sopra gli 80 puntiApre in rialzo a 80,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 76,6 punti della chiusura di venerdì scorso.