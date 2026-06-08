Sport colori e comunità | successo per la grande parata delle società cattolichine

Domenica 7 giugno si è svolta a Cattolica la manifestazione “Cattolica in Sport”, con la partecipazione di oltre 30 società sportive locali. Gli atleti hanno sfilato in corteo per le strade della città, attirando un pubblico numeroso e coinvolto. L’evento ha celebrato lo sport, i colori e la comunità, con una grande partecipazione di pubblico e atleti di diverse discipline.

Grande partecipazione ed entusiasmo per “Cattolica in Sport”, l’evento di domenica pomeriggio, 7 giugno, che ha visto sfilare in corteo gli atleti delle oltre 30 società sportive della città. Un grande corteo variopinto e allegro, con i tanti colori delle divise e quelli della bandiera della. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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