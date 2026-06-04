Lo sport sfila nella Regina Cattolica celebra tutte le discipline sportive con la parata delle associazioni della città

Notizia in breve

Le associazioni sportive di Cattolica hanno partecipato a una parata nel centro cittadino, con bandiere e divise colorate. La manifestazione ha coinvolto ciclisti, calciatori, atleti di varie discipline e volontari, che hanno percorso le strade principali della città. La giornata è stata dedicata alla promozione dello sport locale, in vista del riconoscimento come Comune Europeo dello Sport previsto per il 2027.