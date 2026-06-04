Lo sport sfila nella Regina Cattolica celebra tutte le discipline sportive con la parata delle associazioni della città
Le associazioni sportive di Cattolica hanno partecipato a una parata nel centro cittadino, con bandiere e divise colorate. La manifestazione ha coinvolto ciclisti, calciatori, atleti di varie discipline e volontari, che hanno percorso le strade principali della città. La giornata è stata dedicata alla promozione dello sport locale, in vista del riconoscimento come Comune Europeo dello Sport previsto per il 2027.
Cattolica in cammino per una grande giornata dedicata allo sport, in vista del 2027, anno in cui la città celebra la nomina a Comune Europeo dello Sport. Domenica 7 giugno, sfileranno le oltre 30 associazioni sportive cittadine con il gonfalone del Comune di Cattolica, tutte le realtà del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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