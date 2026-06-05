sport la parata delle associazioni

Una parata di associazioni sportive ha attraversato le vie della città, promossa in vista del 2027, quando sarà celebrata come Comune europeo dello sport. La manifestazione ha coinvolto numerose realtà locali, con partecipanti di varie discipline. La giornata si è conclusa con una cerimonia in piazza, dove sono stati distribuiti gadget e premi. L’evento mira a rafforzare il senso di comunità e a promuovere lo sport tra i cittadini.

Cattolica in cammino per una grande giornata dedicata allo sport, in vista del 2027, anno in cui la città celebrerà la nomina a Comune europeo dello sport. Domenica sfileranno le oltre 30 associazioni sportive cittadine con il gonfalone del Comune di Cattolica, tutte le realtà del territorio che ogni giorno promuovono attività, educazione, inclusione e benessere per centinaia di atleti di tutte le età. L’appuntamento con ‘ Cattolica in Sport ’ è in piazza Primo Maggio, alle 17. La parata di divise, colori e stendardi passerà per il lungomare Rasi Spinelli fino ad approdare al punto di arrivo che sarà il villaggio della Marina Militare Nastro Rosa tour, in piazzetta Galluzzi, base della seconda edizione del grande evento organizzato dalla Marina Militare, Difesa servizi Spa e Sailing series international. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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